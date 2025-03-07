Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Erasmus+ tarafından desteklenen ve arkeolojik kültürel mirasın dijital teknolojilerle geleceğe aktarılacağı projesi kapsamında çeşitli temaslarda bulunuldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile Sanat Tarihi Bölümünün ortağı, Bulgaristan History Museum Primorsko Müze Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu KA220 - DigiArcheoSpace Erasmus+ projesinde çalışmalar devam ediyor. "Arkeolojide Kültürel Mirası Belgelemek ve Sunmak İçin Modern Araçlar" başlıklı projenin saha ziyaretleri kapsamında Filyos’taki Tios Antik Kenti’nin kültürel mirasını belgelemek hedefiyle bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda proje ekibinde yer alan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Doç. Dr. Ahmet Altay, Doç. Dr. Lale Özdemir Şahin ile Sanat Tarihi Bölümünden Prof. Dr. Şahin Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Bora; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile Filyos Belediye Başkanı Erol Acar’ı ziyaret etti. BARÜ’nün "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" başlıklı ihtisaslaşma alanındaki konuları da kapsayan çalışmalar hakkında bilgi veren proje ekibi, yeni teknolojiler kullanılarak yürütülen uygulamaları anlattı.

Görüşmelerde ayrıca projenin ikinci toplantısının Bulgaristan, Makedonya, Hırvatistan ve Türkiye’den 25 akademisyen ve uzmanın katılımıyla 24 Mart 2025 tarihinde Filyos’ta gerçekleştirileceği, katılımcıların Tios Antik Kenti’nde bilimsel incelemelerde bulunacağı da paylaşıldı.

Kültürel mirasın korunması ve aktarılması noktasında BARÜ’nün ihtisaslaşma alanındaki çalışmalarını da kapsayan projenin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak ilimizden başlayarak bölgemizin gelişimine değer katmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtisaslaşma alanımızı da kapsayan akademik araştırma ve uygulamalarla elde ettiğimiz tecrübeleri, geniş bir çerçevede kullanarak disiplinler arası iş birlikleri yapıyoruz. Bu noktada Filyos’ta bulunan Tios Antik Kenti’nin arkeolojik kültürel mirasının belgelenmesini ve geleceğe aktarılmasını oldukça önemli buluyor, çalışmaların bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.