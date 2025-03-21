Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji odaklı öğrenci kulüpleri, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında hazırladıkları 9 projeyle desteklenmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrenci topluluklarına destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 2024-2025 yılı 3. dönem başvuru sonuçları açıklandı. 81 ilden toplam 1.945 projenin değerlendirmeye alındığı başvuru döneminde Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrenci kulüplerinin inovatif ve yenilikçi projelerinden 9’u desteklenme başarısı gösterdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda BARÜ öğrenci kulüplerinden Metaverse Kulübünün ‘Afet Farkındalığı İçin Sanal Gerçeklik Tabanlı Tatbikat Simülasyonu-2’, Yabancı Diller Kulübünün ‘Yabancı Dil Kulüpleri Öğrenci Kongresi: Yapay Zekâ Destekli Yabancı Dil Öğrenimi’ ile Yaşlı Dostu Kulübünün ‘Kalpten Kalbe Bir Dokunuş: Darülaceze Vefa Buluşması’ adlı projeleri ulusal kapsamlı olarak desteklendi.

Sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalarıyla Anime ve Manga Kulübünün ‘Manga Çizim Eğitimi’, Girişimcilik Kulübünün ‘Yurtlar Dijitalleşiyor’, Siber Güvenlik ve Akıllı Sistemler Kulübünün (SİBERAS) ‘Geleceğin Teknolojileri: Veri Bilimi ve Büyük Veri’ başlıklı çalışmaları desteklenen fikirler arasına ismini yazdırmayı başardı. İlk Yardım Kulübünün ‘Büyük Hayatlar Minik Kahramanlara ve Ailelerine Emanet’, Temel Eğitim Kulübünün ‘Keşfet, Oyna, Öğren’ ve Çocuğun 100 Dili Kulübünün ‘Etkileşimli Kitap Okuma Etkinliği’ projeleri de desteklenmeye değer bulundu.

Ayrıca BARÜ öğrenci kulüpleri desteklenen 9 proje fikrinin geliştirilmesi için toplamda 600 bin lira hibe almaya hak kazandı. Böylece BARÜ ilk çağrı döneminde 2, ikinci dönemde 11, son olarak üçüncü çağrı döneminde 9 projeyle desteklenme başarısında bulundu.

Gençlerin fikirlerini paylaşıp iş birliği içerisinde proje üretmelerinin önemini belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Oluşturduğumuz bilim üretme ekosisteminin en önemli paydaşı olarak gördüğümüz öğrencilerimize yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu noktada gençlerin toplumsal, kültürel ve bilimsel alandaki potansiyelini geliştirmek adına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES programını da oldukça kıymetli buluyorum. Program kapsamında Üniversitemizin bilimsel altyapısını daha ileriye taşıyacak ve toplumsal noktada ise fark oluşturacak çalışmalarıyla projeleri kabul edilen öğrenci kulüplerimiz ile akademik danışmanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrenciler için önemli fırsatlar sunan çalışmalarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Osman Aşkın Bak’a ve daha iyiye ulaşma noktasında gençlerin daima yanında olarak onlara destek veren Bakan Yardımcımız Dr. Sayın Enes Eminoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.