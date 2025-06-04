Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi ile Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından yükseköğretimde kalite ve sürekli iyileştirme süreçlerini ele almak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. "Eğitimde Kalite Güvencesi ve Sürdürülebilirlik" başlıklı konferansta Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi’nden EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal bir sunum yaptı. "Eğitimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon: Bitmeyen Yolculuk" konulu sunumunda Prof. Dr. Köksal, akreditasyon belgelerinin kurumların eğitim-öğretim kalitesini geliştirmesinde ve uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmasında temel bir araç olduğunu belirtti.

Ayrıca Prof. Dr. Köksal, akreditasyon kriterleri ve bu kriterlerin akademik programlara nasıl entegre edileceği konusunda detaylı bilgi verdi. Program kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından eğitim programlarının kalite ve akreditasyon süreçlerinin nasıl yürütüldüğü de aktarıldı. Yoğun ilgiyle takip edilen etkinlik, soru ve cevapların alınmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.