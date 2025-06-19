Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında afet ve acil durumlarda gönüllülük faaliyetlerini destekleyecek iş birliği protokolü imzalandı.

BARÜ ile Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında geliştirilen "Gönüllülük Eğitimi ve Personel Destekleme Protokolü" Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk tarafından imzalandı. Öğrencilerin tatbikatlar, saha uygulamaları ve gönüllülük etkinliklerinde resmi olarak aktif rol üstlenebilmesini içeren protokol imza töreninde BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları ile AFAD yetkilileri de yer aldı. Protokol çerçevesinde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, AFAD gönüllüsü olarak sınıf ve modül temelli eğitimlere katılabilecek. Öğrencilerin afet farkındalığını artırmak hedefiyle uygulamalı ders içeriklerinin hazırlanması noktasında planlamalar yapılacak. Böylece acil durumlarda ihtiyaç duyulan afet gönüllülüğü sistemine nitelikli destek sağlanırken afet yönetimi süreçleri de bilimsel temellere dayalı olarak geliştirilecek.

Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları; AFAD personeline yönelik fiziksel uygunluk, performans artırma, yaralanma önleme ve stres yönetimi gibi alanlarda eğitimler düzenleyecek. İlerleyen süreçte pilot bölge olarak Bartın’da afetlere hazırlık, fiziksel yeterlilik ve gönüllülük temelli uygulamaları kapsayan yeni bir proje de planlanıyor. İki kurumun bilgi, deneyim ve insan kaynağını bir araya getiren bu projenin, yerel ölçekte uygulanmasının ardından ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılması ve afet yönetimi alanında örnek bir model oluşturması hedefleniyor.

Rektör Akkaya’dan AFAD Müdürü Yenitürk’e teşekkür

Kurumlar arası iş birliğiyle toplumda afet bilinci oluşturulmasının önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak afet farkındalığının artırılması doğrultusunda kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmayı oldukça önemli buluyorum. Bu çerçevede Bartın AFAD ile imzaladığımız protokolle öğrencilerimizin afet müdahale süreçlerinde etkin ve verimli bir şekilde rol almasını sağlayacağız Bu düşüncelerle toplumsal sorumluluk bilinciyle ilimize ve ülkemize değer katacak çalışmalardaki iş birlikleri dolayısıyla Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürümüz Sayın Alparslan Yenitürk’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.