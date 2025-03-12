Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği" sınavını başarıyla tamamlayan 12 personel için atama töreni gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarıların yanında nitelikli idari kadrosuyla kurumsal altyapısını da güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği" sınavında yazılı ve sözlü aşamaları başarıyla tamamlayan 12 idari personel için atama töreni düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Genel Sekreter Prof. Dr. Selçuk Gümüş ve çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Program açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversite olarak her geçen gün daha iyiye ulaşmak hedefiyle akademik ve idari insan kaynağımızla yoğun gayret gösteriyoruz. Bu süreçte BARÜ ailesinin bir parçası olan idari personelimizin büyük bir azim ve kararlılıkla elde ettikleri başarıdan gurur duyuyoruz. Özverili çalışmaları neticesinde ataması gerçekleşerek kurumsal ilerleyişimize sundukları katkılar dolayısıyla tüm çalışanlarımızı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Genel Sekreter Prof. Dr. Selçuk Gümüş ise yeni kadrolara atanan personelle gurur duyduklarını belirterek çalışanların azmi ve başarılarıyla Üniversitemiz gelişimine önemli katkılar sunduklarını dile getirdi.

Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu da "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği" sınavının idari personelin kariyer gelişimi açısından önemine vurgu yaparak başarı gösteren tüm personeli tebrik etti.

BARÜ’nün çeşitli birimlerinde görev yapan ve ataması gerçekleştirilen personellerden ‘Şef’ kadrosunda birinci olan Tuğba Karakurt ile ‘Mühendis’ kadrosunda birinci olan Buğra Ateş’te sınav sürecinde yaşadıkları deneyimleri paylaşarak BARÜ ailesinin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Tören, yeni kadrolara atanan çalışanların belgelerinin takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.