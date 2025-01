Bartın Üniversitesi (BARÜ) Times Higher Education (THE) 2025 Alan Sıralaması Araştırıma Kalitesi “Eğitim” alanında dünyada 87’nci, Türkiye’de birinci; “Mühendislik” alanında ise dünyada 198’inci, Türkiye’de ise üçüncü sırada yer almayı başardı.

Dünyanın en bilinen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından 2025 Dünya Üniversite Sıralamasının ardından “Alan Bazlı Sıralamalar” açıklandı. 2025 Dünya Üniversite Sıralamasına girme başarısı gösteren yükseköğretim kurumları arasında yapılan değerlendirmede Bartın Üniversitesi (BARÜ) alan bazlı sıralamalarda da en iyiler arasına girdi.

Bu listede BARÜ, Araştırma Kalitesi göstergesi “Eğitim” alanında dünyada 87’nci sırada; “Mühendislik” alanında 198’inci sırada yer alarak önemli bir başarı kaydetti. Ayrıca BARÜ, Araştırma Kalitesinde Kimya Mühendisliği alt alanında dünyada 148’inci ve İnşaat Mühendisliği alt alanında ise dünyada 161’inci oldu. Böylece THE 2025 Alan Bazlı Genel Sıralamada BARÜ, “Eğitim” alanında dünyada 401-500 bandında, “Mühendislik” alanında ise 601-800 bandında sıralandı.

BARÜ, 2 alanda Türkiye’nin en iyileri arasında gösterildi

Alan bazlı sıralamada Türkiye’den sıralamaya girebilen 91 yükseköğretim kurumu değerlendirmeye alındı. Geride bırakılan son 5 yılın performansına bakılarak kurumların incelendiği sıralamada BARÜ, “Eğitim” alanında Araştırma Kalitesi göstergesinde Türkiye ilk sırada yer aldı. “Mühendislik” alanı Araştırma Kalitesi göstergesinde ise BARÜ yine gururlandırarak Türkiye’de üçüncü sıraya yerleşti.

Aynı sıralamanın genel değerlendirmesinde ise BARÜ “Eğitim” alanında 401-500 bandında yer alan 2 üniversite ile birlikte 4’üncülüğü; “Mühendislik” alanında ise 601-800 bandından yer alan 6 üniversiteyle birlikte 11’inciliği paylaştı.

“BARÜ ‘Üreten Üniversite’ anlayışıyla gururlandırmaya devam edecek”

BARÜ’nün uluslararası alanda sürdürülebilir başarısının devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Türkiye’nin genç üniversitelerinden biri olarak elde ettiğimiz başarıları daha yukarılara taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Uluslararası sıralama kuruluşlarının hazırladığı listelerdeki yerimizi sağlamlaştıracak ve hedeflerimiz doğrultusunda yükselişimize katkı sunacak çalışmaları hayata geçirmek ve gerçekleştirdiğimiz uygulamaları sürdürülebilir kılmak için yoğun gayret gösteriyoruz. İnanıyorum ki geçtiğimiz 5 yıl dikkate alınarak girdiğimiz bu sıralamadaki yerimiz önümüzdeki yıllarda daha da üst seviyelere ulaşacaktır” diye konuştu.

Rektör Uzun, her alanda bilim üretme ekosistemini güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade ederek “Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma hedefimizle ürettiğimiz çalışmalar, uluslararası değerlendirme kuruluşlarının listelerine de yansıyor. THE 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralamasından sonra alan bazlı değerlendirmede ‘Eğitim’ ve ‘Mühendislik’ alanlarında elde ettiğimiz ulusal ve uluslararası düzeyde başarımızla gurur duyuyoruz. Bu vesile ile öncelikle Üniversitemizin bu başarılarında emeği geçen tüm bileşenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olarak bizleri daima motive eden Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a teşekkürlerimi sunuyorum. Sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösterdiğimiz süreçte bizlere olan destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca şehrimizin kurum ve kuruluşları arasındaki yüksek uyum ve iş birliği oluşturulmasındaki katkıları için Bartın Valimiz Dr. Sayın Nurtaç Arslan’a da teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

BARÜ, küresel bir başarıya imza atmıştı

BARÜ, geçtiğimiz aylarda uluslararası alanda belirli bir standardı yakalayan 2 bin 92 üniversitenin verileriyle ortaya konulan “Dünya Üniversite Sıralaması 2025”te ‘Araştırma Kalitesi’ kategorisinde dünyada 455., Türkiye’de ise 2. sırada yer alma başarısı göstermişti. Ayrıca BARÜ, listedeki yoğun rekabete rağmen genel sıralamada 1001-1200 bandındaki yerini koruyarak Türkiye’nin en iyi 13. üniversitesi olmuştu.

THE 2025 Alan Sıralaması (Eğitim-Mühendislik)

THE, alan sıralamasında 2025 Dünya Üniversite Sıralamalarının genelinde kullanılan 18 performans göstergesini yine aynı şekilde kullanarak “Eğitim”, “Öğretmen Eğitimi” ve “Eğitimde Akademik Çalışmalar” gibi alt başlıklarla yükseköğretim kurumlarının “Eğitim” alanındaki değerlendirmelerini tamamladı. Mühendislik alanı için ise temel kriterlerin yanı sıra “Genel Mühendislik”, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği”, “Mekanik ve Havacılık Mühendisliği”, “İnşaat Mühendisliği” ve “Kimya Mühendisliği” alt konularında sıralamaya gidildi.