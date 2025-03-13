Bartın Üniversitesi (BARÜ) ShanghaiRanking Akademik Alanların Küresel Sıralamasında "İnşaat Mühendisliği" alanında dünyada 201-300 bandında, "Eğitim" alanında ise 401-500 aralığında yer alarak önemli bir başarı kaydetti.

Yükseköğretim alanında dünya üniversitelerini, akademik alanlara sundukları bilimsel katkılar açısından değerlendiren en kapsamlı endekslerden olan ShanghaiRanking 2024 yılı Akademik Alanların Küresel Sıralaması (Global Ranking of Academic Subjects - GRAS) yayımlandı. 96 ülkeden 1900 üniversitenin değerlendirildiği listede, Bartın Üniversitesi (BARÜ) "İnşaat Mühendisliği" alanında dünyada 201-300 bandında, "Eğitim" alanında ise 401-500 bandında yer alma başarısı gösterdi.

BARÜ, "İnşaat Mühendisliği" alanında Türkiye’de 2’nci, "Eğitim" alanında 3’üncü sırada

GRAS sıralamasında yükseköğretim kurumları; araştırma çıktıları, araştırma etkisi, araştırma kalitesi ve uluslararası iş birliği gibi ölçütler üzerinden değerlendiriliyor. Buna göre Türkiye’den listeye girebilen üniversiteler arasından BARÜ, "İnşaat Mühendisliği" alanında 2’nci, "Eğitim" alanında ise 401-500 bandında yer alan iki üniversiteyle birlikte 3’üncü sırada yer almayı başardı. Böylece BARÜ, çeşitli göstergelerin kullanıldığı saygın bir uluslararası listeye daha girerek küresel ölçekte yükselen ivmesini bir kez daha ortaya koydu.

"Uluslararası sıralamalarda sürdürülebilir bir yükseliş kaydediyoruz"

BARÜ’nün uluslararası alanda sürdürülebilir başarısının devam edeceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversitemizde oluşturduğumuz bilim üretme ekosistemiyle her alanda elde ettiğimiz başarıları daha yukarılara taşımak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma hedefiyle ürettiğimiz nitelikli araştırma ve çalışmalar, uluslararası değerlendirme kuruluşlarının listelerine de yansıyor. Bu noktada ‘Akademik Alanların Küresel Sıralaması’nda iki alanda elde ettiğimiz bu önemli başarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, öğrencilerimize ve tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı küresel düzeyde görünür kılarak başarılarımızı sürdürülebilir bir şekilde geleceğe aktardığımız bu süreçte destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.