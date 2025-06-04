Bartın’da polis yaptığı denetimlerde 90 litre sahte alkol ve 98 adet gümrük kaçağı cep telefonu şarj aleti ele geçirildi.

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Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Prganize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde kaçakçılık suçlarından şüphelendiği 6 şahsa yönelik kontroller gerçekleştirdi. Ekipler yaptıkları aramalarda ise 90 litre etil alkol ve 98 adet şarj aleti ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli 6 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçu nedeniyle işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA