Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iddiaya göre bariyer yapımı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Çobanisa Mahallesi’nde otluk alanda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolundaki bariyer yapımı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar iddiaya göre otluk alana sıçrayarak yangına neden oldu. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek çevredeki bazı evlerin bahçelerine kadar ulaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzene bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar kendi imkanları ile yaparken, hızla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çevredeki evlerin bahçelerinde maddi zarara yol açan yangında ölen yada yaralanın olmaması ise teselli kaynağı oldu.