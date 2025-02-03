Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Çocuk Korosu, Barış Manço’yu ölüm yıldönümünde seslendirdikleri şarkılarla andı.

7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan, Türkiye’nin efsane sanatçılarından biri olarak anılan Barış Manço, 26 yıl önce hayatını kaybetti. Manço’yu anma programında Ahmet Baran Orkestrası Barış Manço’nun en sevilen eserlerini seslendirdi, Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Çocuk Korosu da genç yetenekleriyle geceye renk kattı.

Anadolu Rock sanatçısı Barış Manço, vefatının 26. yıldönümünde Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz" etkinliğinde Şef Deniz Turan Tunç’un yönettiği BİLSEM Çocuk Korosu, Manço’nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi. İzleyicilere duygusal anlar yaşatan BİLSEM Çocuk Korosu büyük alkış aldı.

Etkinlikte, Barış Manço’nun sadece müziği değil, aynı zamanda toplumun kültürel ve sosyal değerlerine katkıları da hatırlandı. Katılımcılar, Manço’nun eserlerinin ve mesajlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Program sonunda Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço BİLSEM Çocuk Korosu öğrencileri ve aileleri fotoğraf çektirdi. Programa ayrıca Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Barış Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.