Muğla’nın Menteşe ilçesi, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisle adeta masalsı bir atmosfere büründü. Doğal güzelliklerin üzerini bembeyaz bir örtü gibi kaplayan sis bulutu, kenti tabloyu andıran manzaralarla süsledi.

Özellikle yüksek noktalardan bakıldığında sis denizi içinde kaybolan Menteşe, fotoğraf tutkunlarını ve doğa severleri mest etti. Vatandaşlar, bu etkileyici doğa olayını fotoğraflayabilmek için Seyir Tepesi ve diğer yüksek bölgelere akın etti.

Meteoroloji yetkilileri, gece boyunca etkili olan soğuk hava ve yüksek nem oranının sis oluşumuna neden olduğunu belirtti.