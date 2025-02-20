Baraj ve göletlerdeki su seviyesinin ortalama yüzde 10’a kadar düşmesiyle alarm verdiği Amasya’da son günlerde etkili olan kar yağışı yüzleri güldürdü. Kışın ilk günlerinde bekledikleri yağışların düşmemesi üzerine umutlarını Şubat ayına bağlayan çiftçiler, beyaz örtünün arazilerini kaplamasıyla sevinç yaşadı.

Ocak ayında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şehirde Şubat ayının ikinci haftasından itibaren etkili olan yağmur ve peşinden gelen kar yağışıyla dağlar ile tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı. Barajlardaki su seviyesinin ortalama yüzde 10-15 civarına kadar düştüğünü hatırlatıp kar yağmasıyla umutlandıklarını belirten Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Umudumuz Şubat ayındaydı. Çok şükür kar yağdı. Önümüzdeki aylarda da yağışlar devam ederse inşallah bu sene bereketli bir yıl olacak" dedi.

"İnşallah barajlarımızı tekrar dolu olarak göreceğiz"

Şehirde kuraklığın etkilerinin hissedildiğine işaret eden Cebeci, "Sulama suyunun yanı sıra içme suyunda da büyük problemlerimiz vardı. Yağan karla birlikte yeraltı su kaynakları çoğalacak. Barajlardaki su seviyesi ortalama yüzde 10-15 civarına kadar düşmüştü. İnşallah barajlarımızı tekrar dolu olarak göreceğiz" diye konuştu.

Kızılca köyündeki serasında ailesiyle birlikte marul ve maydanoz yetiştiren çiftçi Sami Çetintaş, "Kuraklık etkiliydi. Topraklar kuruydu. Allah’a şükürler olsun kar yağdı. Ekili mahsullere fayda sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Cennet gibi bir vatanın içinde dört mevsimi yaşıyoruz"

Uzun süredir yağmur ve kar yağışına hasret olduklarına değinen çiftçi Hicabi Bağçuvan ise, "Çok şükür kar yağışıyla birlikte bolluk, bereket geldi. Topraklarımız suya doyacak. Baraj ve göletlerimizin de dolmasıyla inşallah yaza hazır bir şekilde gireriz. Cennet gibi bir vatanın içinde dört mevsimi yaşıyoruz. Kar yağışını görmenin hepimize mutluluk verdiği gibi diğer canlılara, hayvanlara da mutluluk verdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.