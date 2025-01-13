Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Doğruca kırsalında meydana gelen vidanjör yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple 10 AKR 862 plakalı vidanjör alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın şoför bölümü tamamen kullanılmaz hale geldi. Durumu fark eden şoför, hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, vidanjörde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.