Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Tarımda Eğitim Yolculuğu" projesi kapsamında bir eğitim buluşması daha gerçekleştirildi. Programın bu seferki durağı Aksakal Mahallesi oldu.

Eğitimde ana gündem maddesi tarımsal drone teknolojileri olurken, etkinliğin moderatörlüğünü Bandırma Belediye Meclis Üyesi ve Ziraat Mühendisi Burak Uğur üstlendi. Programa tarımsal drone teknolojileri alanında uzman Baş Pilot Burçak Sevim de katılarak, üreticilere drone destekli ilaçlama, gübreleme ve hassas tarım uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, tarımda dijitalleşmenin önemi, teknolojinin sağladığı maliyet avantajları ve verimlilik artışı gibi konular ele alındı. Katılımcılar, tarımsal drone sistemlerinin sahadaki uygulamalarını yakından inceleme fırsatı bulurken, uzmanlara yönelttikleri sorularla tarımda yenilikçi çözümler hakkında detaylı bilgi aldı.

Eğitim programında konuşan Burak Uğur, "Üreticilerimizin teknolojiye adapte olması, hem verimliliği artıracak hem de girdi maliyetlerini düşürecektir. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için dijital tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.