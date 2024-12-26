Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Mümtaz Şahsiyetler" projesi kapsamında Bandırma 17 Eylül İlkokulu 3/F sınıfı öğrencileri, Bandırma’da protokol ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaret, Türk tarihinin kahraman isimlerini yeni nesillere aktarmayı hedefleyen projenin bir parçası olarak gerçekleşti. 3/F sınıfı öğretmeni Deniz Altıntaş rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler Yarbay Hüseyin Vecihi Bey ve Binbaşı Şehit Süleyman Bey gibi Bandırma’nın önemli tarihi figürlerini tanıma fırsatı buldu. Binbaşı Tunç, öğrencilerle yakından ilgilenerek İlçe Jandarma Komutanlığı’nın işleyişini anlattı ve merak ettikleri soruları yanıtladı.

Proje kapsamında öğrenciler, mayıs ayında sahnelenecek bir tiyatro gösterisi için hazırlık yapıyor. Gösteride Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir ve Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü gibi Türk tarihine damga vuran isimler yer alacak.

Öğretmen Deniz Altıntaş, bu süreçte okul idaresi ve velilerden büyük destek gördüklerini belirterek, “Çocuklarımız tarihimizi öğrenirken aynı zamanda kendilerini geliştirecekleri bir proje içerisinde yer alıyorlar. Bu ziyaret ve tiyatro gösterisi onların tarihimize daha derin bir bağ kurmalarını sağlıyor,” dedi.

Ziyarette büyük bir ilgi gören öğrenciler, komutanlık personeli tarafından misafirperverlikle ağırlandı. Altıntaş, “Çocuklar üs gezisinde oldukça etkilendiler. Komutanımızın onlarla tek tek ilgilenmesi, onlara tarihimizin ne kadar değerli olduğunu hissettirdi,” diye konuştu. Ziyaretin ardından öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” sözünü bir kez daha anlamanın mutluluğunu yaşadı.

Ziyaretin amacı, çocukların Türk tarihine olan ilgisini artırırken Bandırma’da örnek bir eğitim projesinin başarıyla yürütüldüğü ve örnek proje olarak hayata geçti.