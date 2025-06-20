Bandırma’da faaliyet gösteren 173 sivil toplum kuruluşlarına yönelik "Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi, Dernekler Mevzuatı, Yardım Toplama Mevzuatı, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS), Proje Bilgi Sistemi (PRODES), Rehberlik ve Denetim" başlıklarında kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Balıkesir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan eğitim, Bandırma Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde, Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda konuşmacı olarak Balıkesir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Eyüp Fidan katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Eğitim programında, dernek yöneticileri ve üyelerine derneklerin mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermeleri, finansal suçlar ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla dikkat etmeleri gereken hususlar detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca DERBİS ve PRODES sistemlerinin etkin kullanımı konusunda da bilgilendirmeler yapıldı.

Programın sonunda katılımcıların soruları yanıtlanarak uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.