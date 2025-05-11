Balıkesir’in Bandırma ilçesinde park halindeki 07 BFS 872 plakalı araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, 17 Eylül Mahallesi Celal Atik Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.