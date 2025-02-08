Antalya’nın Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü, balon balığıyla mücadele kapsamında balıkçıların başvurularını alarak teknelerini kontrol etti ve bilgilendirme yaptı.

Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü, deniz ekosistemine ve balıkçılığa zarar veren istilacı balon balığıyla mücadele kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirdi. İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, başvuruda bulunan balıkçıların kayıtları alınarak tekneleri kontrol edildi ve balıkçılara bilgilendirme yapıldı.

Balon balığıyla mücadeleye destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Programı kapsamında, balon balığı avlayan balıkçılara destek ödemesi yapılıyor. Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, sceleratus türü balon balığının kuyruk adedine 25 TL destek ödemesi veriliyor. Bu destekle, balon balığının ekosistem ve balıkçılık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor. Gazipaşa ve çevresinde balıkçılar tarafından yürütülen balon balığı avcılığı, hem ekonomik bir gelir kaynağı sağlarken hem de denizlerdeki doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunuyor.

Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, balon balığı avcılığı yapan balıkçıların teşvik edilerek, bölgedeki deniz ekosisteminin korunmasının amaçlandığını belirtti. Bu kapsamda, başvuruda bulunan balıkçılara avlanma süreci, destekleme başvuruları ve teknik detaylar hakkında bilgilendirme yapıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü, bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.