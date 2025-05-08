Hatay’ın İskenderun ilçesinde dairenin balkonundaki ağa takılarak mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesinde 4 katlı bir binanın en üst katında yaşandı. Evin balkondaki koruma ağına takılan güvercini gören vatandaşlar, Hatay Büyükşehir itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler yaklaşık 1 saat ağa asılı kalan kuşu kurtarıp serbest bıraktı.

Kuşun ağa takıldığını gören 53 yaşındaki Güngör Bulguoğlu, "İtfaiyeyi aradık sağ olsunlar onlar da geldiler yukarıya çıkarak kuşu kurtardılar. Kurtardıkları kuşun ayaklarındaki ipleri kestiler serbest bıraktılar. Kuşu aşağı yukarı bir saat önce gördük çırpınışını fark ettik, hemen görür görmez de itfaiye aradık. Hatay Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Ev sahibini de aradım o da şehir dışında olduğunu söyledi. İtfaiye aradığımız için de teşekkür etti" dedi.