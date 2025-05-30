BALKANTÜRKSİAD’ın 33. Sinerji Toplantısı, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in katılımıyla Bursa Sheraton Otel’de düzenlendi. KKTC Başbakanı Üstel, “KKTC sadece gazinolarla anılamaz, yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz” dedi.Ömer AYDOĞDU - gazeteabc.com / BURSA (İGFA) - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), 33. Sinerji Toplantısı’nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’in katılımıyla Bursa Sheraton Otel’de gerçekleştirdi. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Türkiye-KKTC ekonomik ve kültürel iş birliği masaya yatırıldı.

İSKENDEROĞLU: “KKTC ORTAK GELECEĞİMİZİN TEMİNATI”

BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, Üstel’in katılımının kendileri için onur olduğunu belirterek, “KKTC, inanç, kültür ve kader birliği yaptığımız bir vatan. Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesini destekliyor, ekonomik ve sosyal iş birliklerimizi artırmaya hazırız” diye konuştu.

CYRUS CONSTRUCTIONS Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kayın, KKTC’nin yalnızca turizm ve casinolarla anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kayın, “KKTC, doğal güzellikleri, plajları ve büyüyen inşaat sektörüyle büyük potansiyele sahip. Son 5 yılda 60’tan fazla ülkeden, Kanada’dan Dominik’e, yatırımcı çektik. Türkiye’den daha fazla yatırım bekliyoruz” dedi. KKTC’de 120 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü vurgulayan Kayın, üniversitelerin ve inşaat sektörünün ekonominin lokomotifi olduğunu söyledi.

BOZBEY: LEFKOŞA VE BURSA KARDEŞ ŞEHİR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Üstel’i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “KKTC, yavru vatanımızdır. Bu toplantılar ekonomik ve kültürel bağları güçlendiriyor. Lefkoşa ile kardeş şehiriz” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı’na da selam gönderen Başkan Bozbey, yeni iş birliklerinin stratejik önemine de dikkat çekti.

ÜNAL ÜSTEL: “TÜRKİYE OLMASA FİLİSTİN GİBİ OLURDUK”

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise, Kıbrıs Türkü’nün 1950’lerden beri ambargo ve izolasyonlara rağmen varoluş mücadelesi verdiğini belirterek, “Özgürlüğümüzü Türkiye’ye borçluyuz. Türkiye olmasa, Filistin gibi acılar yaşardık” dedi. KKTC’nin yalnızca “gazino adası” olarak anılmasına tepki gösteren Başbakan Üstel, “Kültürel mirasımız, mutfağımız ve doğal güzelliklerimizle Yunan adalarını geride bırakırız. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz” çağrısında bulundu.

Toplantı, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi ve yatırım fırsatlarının artırılması kararlılığıyla sona erdi.

Hedef Satınalma Sevinç Kurter'in yaptığı organizasyonda katılımcılar, KKTC’ye daha sık ziyaret ve iş birliği çağrısında bulundu.