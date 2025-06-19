Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 639 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 494 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 390 TL nakit para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.