Balıkesir’in Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kar yağışının etkili olduğu Kazdağları’nın yüksek kesimlerindeki yaban hayvanlarını unutmadı. Hayvanlar için yüzlerce kilo yem bırakıldı.

Kazdağları’nın yüksek kesimlerine yaban hayvanları için yem bırakıldı. Havran Kaymakamı Enver Özderin, "Yaban hayatını desteklemek ve zorlu kış şartlarında hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen yemleme çalışması, bölgedeki doğal dengeyi koruma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle yaban hayatının korunması ekosistem için çok önemli. Bu tür çalışmalarımız müdürlüğümüz tarafından kış aylarında düzenli olarak devam edecek" diye konuştu.

Çalışmalara, Havran Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan, Orman İşletme Şefleri Tuğçe Dilşad Akgün ve Selahattin Giray da katıldı.