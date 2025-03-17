Balıkesir’in merkez Karesi ilçesine bağlı 2. Sakarya ve Maltepe Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bağlar Sokağı’nda kavşak sinyalizasyon çalışması yapıldı. Trafik ışıklarının aktif hale getirilmesiyle, yaya ve sürücüler için güvenli bir yol oluşturuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalardan memnun olduklarını söyleyen Maltepe ve 2. Sakarya mahalle muhtarları, "Sorunu Başkana ilettik anında çözdü. Bize en yakın Ahmet Akın" ifadelerini kullandı

"Yaya geçişleri güvenli hale geldi"

Bağlar Sokağı Ertuğrul Gazi Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi noktasında kavşak sinyalizasyon çalışmasının tamamlanıp ışıkların aktif hale getirildiğini söyleyen Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Burçin Bölükler, "Maltepe Mahallesi ve aynı zamanda Sakarya Mahallesi sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda çalışma başlattık. Mahalle muhtarlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda bölgede trafik kazalarının çok yoğun olduğu ve yayaların karşıdan karşıya geçişlerini güvenli hale getirmek ve trafik kazalarının önlenmesini sağlamak amacıyla bu kavşak çalışmasını tamamladık" diye konuştu.

2. Sakarya Mahalle Muhtarı Ahmet Eroğlu, "Bizim buradaki sorunumuz, çevre yolumuz. 2. Sakarya Mahallesi ve Maltepe Mahallesi’ni bağlayan bir yol. Bağlar Sokağı tek yönlü olduğu için trafik sürekli sıkışıyordu. Kazalar oluyor, yayalar karşıdan karşıya geçemiyordu. Ama şimdi bu kırmızı ışıklar olduktan sonra insanlar biraz daha rahatladı. Trafikteki sürücüler de yaya geçidini kullanan vatandaşımız da rahatladı. Şu anda bir sıkıntımız yok." diyerek Başkan Akın’a teşekkür etti.