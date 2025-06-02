Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında Valilik koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay’ı Balıkesir Şubesinin işbirliği ile Altıeylül İlçesi Fevzi Çakmak İlkokulu’nda kapsamlı bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında tüm sınıflarda sağlık personeli tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Ağız ve Diş Sağlığı, Aile Hekimliği, Kişisel Hijyen ve Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma, Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite konularında eğitimler verildi. Okul bahçesinde kurulan stantlarda çocuklara broşürler, boyama kitapları, görev kartları ve eğitim materyalleri dağıtılırken sağlık hizmetlerinde kullanılan malzemelerin uygulamalı tanıtımları yapıldı. Ayrıca Müdürlük hizmet araçlarından 112 Acil Yardım Ambulansı, UMKE araçları, aşı nakil aracı ve evde sağlık hizmetleri aracı öğrencilerin incelemesine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite ve İlk Yardım konularında oluşturulan stantlarıyla, Türk Kızılay’ı Balıkesir Şubesi saha faaliyetleri ve aşevi aracının tanıtımı ile programda yer aldı. Etkinliğe katılan öğrencilere "Sağlık Elçisi" unvanı verilerek, sağlık bilgilerini çevrelerine yaymaları teşvik edildi. Etkinlik sonunda tüm öğrencilerin katılımıyla müzik eşliğinde fiziksel aktivite ve egzersizler yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlik ile çocuklarda sağlık bilincinin temellerinin atılması ve toplum genelinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflendi.