Burhaniye ilçesinde, Şahinler Köyünde düzenlenen Bahar Şenliği ilgi gördü. Şenliğe, Kaymakam İlyas Memiş ile İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Jandarma Komutanı Ünal Bayhan ve Müftü Mustafa Ali Işık ile yüzlerce vatandaş katıldı.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Şahinler Köyünün Piknik Alanında düzenlenen Bahar Şenliği yüzlerce insanı buluşturdu. Şenlikte, konuklara pilav ikramı yapılırken, çocuklara oyuncaklar dağıtıldı. Düzenlenen çuval ve yumurta taşıma yarışmalarında büyük heyecan yaşandı. Etkinlikte, Kaymakam İlyas Memiş ve köy muhtarı Alibey Karaaslan birer konuşma yaptı. .Kaymakam İlyas Memiş, yaptığı konuşmada, "Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır. Bu gelenekler yaşatılmalı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Katılımcılara teşekkür eden Şahinler Köyü Muhtarı Alibey Karaaslan ise, "Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliği önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istiyoruz. İnşallah, Belediye başkanımız buraya yapmak istediği kompost tesisinin yapımından vazgeçer. Tesisin daha verimsiz bir alana yapılmasını istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz" dedi.