Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kafes ve Kümes Kanatlıları Yaşatma ve Geliştirme Derneği çatısı altında bir araya gelen güvercin meraklıları her hafta sonu güvercin mezadında buluşuyor. İlçe merkezindeki bir kahvehanede düzenlenen mezatta güvercinler bazen takas bazen de alınıp satılırken, yüzlerce meraklı da bir araya geliyor.

Güvercin sevenler mezada yoğun ilgi gösterirken, Burhaniye yöresinde daha çok dönek güvercinlerin beslendiği vurgulandı. Mezada Burhaniye’nin yanı sıra çevre ilçelerden de katılanlar oluyor. Kafes ve Kümes Kanatlıları Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sami Aydınlıgil, mezadın meraklıları buluşturduğunu söyledi. Dernek yönetim kurulu üyesi Mustafa Küçükerçelik, "Benim yaşım 70, 55 seneden beri bu işin içindeyim. Hiçbir kârımız yok. İşte bir kaynaşma oluyor arkadaşlarla. Bergama’dan var. Akhisar’dan var. Edremit’ten var. Havran’dan var. Bütün işimiz arkadaşları kaynaştırmaktı. Yeni nesli de yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Burhaniye Kafes ve Kümes Kanatlıları Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sami Aydınlıgil de, "Burada kuş ihalesinde kuşları arkadaşlarımız takasa getiriyor. Rengine göre, cinsine göre, takas yapıyor. Veriyoruz, alıyoruz, muhabbetini yapıyoruz hep beraber. Tüm arkadaşlarımız destek veriyor bizim Burhaniye’miz için" diye konuştu.

Mustafa Ersen ise, "Burada kuşların cinslerine, ırklarına, renklerine göre birbirleri arasında değişimlerini takaslarını sağlıyoruz. Şimdiki etkinliğimiz sadece bu aşamada. Burada kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan insanlarımızı, gençlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Burası bildik bir ortam. Sadece kuşlarla ilgili alışverişlerimiz oluyor. Değiş tokuş takaslarımız oluyor. İlerleyen günlerde belediyemizin de desteğini alarak görüş yarışmaları düzenlemeyi düşünüyoruz. Güzellik yarışmaları yapmak istiyoruz" dedi.