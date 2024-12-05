Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ilçesi Macarlar kırsal mahallesinde bulunan 2 bin 500 metre uzunluğundaki dere yatağını temizledi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir genelinde sürdürülebilir ve güvenli bir çevre oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde 8 ayda yaklaşık 21 bin metrelik dere temizliği gerçekleştirdi.

Balıkesir’in ihtiyaçlarına ve stratejik önceliklere göre belirlenen kapsamlı bir çalışma planı hazırlayan BASKİ ekipleri, Altıeylül’e bağlı Macarlar kırsal mahallesinde yıllardır ihmal edilen 2 bin 500 metre uzunluğundaki dere yatağını temizlediler. Bölge halkına uzun vadeli fayda sağlayacak olan çalışma sayesinde dip temizliği yapılarak balçık tabaka ortadan kaldırıldı.

VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİ ARTACAK

Dere temizlikleri ile taşkın risklerini en aza indirmeyi hedefleyen ekipler, dere yataklarının ekosistemini koruyarak suyun sağlıklı dolaşımını sağladılar. Bölge halkının yaşam kalitesini artırmak için dere yataklarında detaylı çalışma yaptıklarını söyleyen BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, tüm ilçelerde ihtiyaca göre su temini için sondaj, kaptaj çalışmaları, içmesuyu ve kanalizasyon şebeke hattı yapımları ve yağmur suyu hatları gibi alanlarda da projelerini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Mevcut hatların bakım ve yenilenmesinin yanı sıra çevreye duyarlı teknolojilerin altyapıya entegre edilmesini sağlayan BASKİ, gelecek nesillere daha güçlü ve modern bir altyapı bırakmak için çalışıyor.

Merkez mahallelerde bulunan dere yataklarında detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini dile getiren BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Özellikle merkez mahallelerde bulunan dere yataklarındaki birikmeleri, sinek oluşumlarını, pis koku oluşumlarını engellemek adına iş makinelerimiz ve ekiplerimizle dere temizliklerini yapıyoruz. Islah anlamında da gerektiğinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile birlikte çalışmalar yaparak birçok yerin sorununu çözüyoruz, dere yataklarındaki kirliliğin de önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

BASKİ ekiplerinin dere yatağını temizlemesiyle vatandaşların rahat bir nefes aldığını söyleyen Macarlar Mahallesi sakinleri, temizlik hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yazın kokudan durulmadıklarını belirten sakinler, "Çok sivrisinek oluyordu. Temizlenmesi iyi oldu, ilk defa temizleniyor buralar. Ahmet Akın’dan Allah razı olsun” değerlendirmesinde bulundular.