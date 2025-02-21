EduRank Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2024 yılı raporu açıklandı. Dünya çapında üniversitelerin; bilimsel yayın, atıf sayıları, akademi dışındaki tanınırlık ve mezun popülerliği başlıkları üzerinden değerlendirildiği listede Balıkesir Üniversitesindeki on bölüm Dünya sıralamalarında ilk binde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, son dönemdeki çeşitli sıralama sistemlerinde elde ettikleri başarılı sonuçlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

Balıkesir Üniversitesindeki on bölümün dünya sıralamalarında ilk binde yer almasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Rektör Oğurlu "Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler, Tıp, Mühendislik, Matematik ve İşletme alanındaki yayınlarımız dünya çapında en çok atıf alan yayınların üretilmesine katkı sağlamıştır. Halihazırda 10 alanda Dünya Sıralamasında ilk bindeyiz, bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.

Balıkesir Üniversitesi’nin farklı uluslararası sıralamalarda gösterdiği istikrarlı yükselişi ve gelecek vizyonuna dikkat çeken Rektör Oğurlu, "EduRank’teki bu başarı, üniversitemizin akademik performansının ve uluslararası tanınırlığının somut bir göstergesidir. Üniversite olarak akademisyenlerimizin büyük katkılarıyla akademik kalitemizi sürekli geliştirerek bu başarıyı elde ettik. Bu süreçte akademik ve idari kadromuzun özverili çalışmaları sayesinde, Balıkesir Üniversitesi olarak daha da yüksek sıralamalara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

EduRank dünya sıralamalarında ilk binde yer alan alanlar:

Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler Alan Sıralamalarında; Eğitim Bilimleri alanı, Tıp Alan Sıralamalarında; Gastroenteroloji ve Hepatoloji İç Hastalıkları, Cerrahi Tıp Bilimleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroşirurji Beyin ve Sinir Cerrahisi, Estetik Cerrahi alanları, Fen ve Mühendislik Alan Sıralamalarında; Biyoteknoloji, İnşaat Mühendisliği ve Havacılık alanları, Matematik Alan Sıralamalarında; Matematik Öğretmenliği alanı, İşletme Alan Sıralamalarında da Ağırlama ve Otel İşletmeciliği alanında sıralamada yer aldılar.