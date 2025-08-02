Mobil KETEM Tırı, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti sunmak amacıyla Gönen’de hizmet vermeye başladı. Mobil KETEM Tırı, 17 Ağustos’a kadar ilçede vatandaşlara yönelik ücretsiz kanser taramaları gerçekleştirecek.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını önceleyen projeleri desteklemeye ve tüm ilçelerde yaşayan vatandaşlara eşit hizmet ulaştırmaya devam ediyor. Balıkesir’in 20 ilçesinde yürütülen sağlık taramaları kapsamında Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) Tırı, sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına getiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliğinde yaptığı çalışma kapsamında bağırsak kanseri için 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere yönelik taramalar yapılırken, rahim ağzı kanseri (HPV testi) için 30-65 yaş arası kadınlara, meme kanseri içinse 40-69 yaş arası kadınlara mamografi çekimi uygulanıyor.

TOPLUM SAĞLIĞINA FAYDA SAĞLIYOR

Tarama sonuçları vatandaşlara e-Nabız sistemi üzerinden ve SMS yoluyla iletiliyor. Eğer ileri tetkik gereken bir durum saptanırsa, vatandaşlar için öncelikli randevu alınarak sağlık kuruluşlarına yönlendirme sağlanıyor. Mobil KETEM Tırı’nın oluşturduğu farkındalık sayesinde, kanserle mücadelede erken teşhisin yaygınlaşması ve toplum sağlığının güçlenmesi hedefleniyor.