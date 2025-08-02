Kırklareli’nde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3’te Ukrayna şampiyon oldu.

Kırklareli’nde pazartesi günü başlayan Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 mücadeleleri son gününde Final karşılaşması gerçekleşti. Finalde Türkiye, Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya gerçekleşen mücadelede Ukrayna, Türkiye’yi 9-5 mağlup etti.

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Böylelikle Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3’te Ukrayna şampiyon oldu.

Öte yandan şampiyonada Litvanya üçüncülüğü elde ederken, Bulgaristan dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: İHA