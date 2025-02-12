Balıkesir Demirspor’un U12 Takımı futbolcusu Berat Onur Bozan, Galatasaray altyapısına transfer oldu.

Balıkesir’in en eski ve köklü kulüplerinden Demirspor bir oyuncusunu Galatasaray’a göndermenin mutluluğunu yaşıyor. Balıkesir Demirspor U12 Takımı futbolcusu Berat Onur Bozan’ın transferi konusunda Galatasaray ile her konuda anlaşma sağladı. Balıkesir ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Balıkesir Demirspor olarak gururluyuz. U12 Takımımızın sporcusu Berat Onur Bozan’ın transferi konusunda Galatasaray spor kulübü ile her konuda anlaşmış bulunmaktayız. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan sporcumuza Galatasaray forması altında başarılar dileriz" denildi.