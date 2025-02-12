Mersin’de 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında, içeride mahsur kalan çocuklar, itfaiye ekiplerince pencere demiri sökülerek kurtarıldı. Yangın sebebiyle çocuklardan biri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde içeride çocukların olduğu 3 katlı binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan küçük yaştaki 3 çocuk, itfaiye ekiplerince pencere demirleri kırılarak kurtarıldı. Yabancı uyruklu çocuklardan birinin vücudunda hafif yanıklar olduğu öğrenilirken, her 3 çocuk da ambulansla hastaneye götürüldü. Çocukların annelerinin alışveriş için evden çıktığı, çıkarken kapıyı kilitlediği öğrenildi.

Öte yandan, yangına müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden birinin de yaralandığı belirtilirken, çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Bir vatandaş da itfaiye ekiplerine pencereden hortumla su tutarak destek oldu.