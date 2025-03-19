Balıkesir-Bandırma Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.K. idaresindeki 10 ABS 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan E.K.’yı kurtardı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.