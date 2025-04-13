Zonguldak’ta hafta sonunu değerlendirmek isteyen amatör balıkçılar, Fener mevkisindeki falezlerde olta attı.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren falezlere gelerek denizle baş başa keyifli anlar yaşadı.

Oltalarıyla falezlerin kenarında yerlerini alan balıkçılar, özellikle istavrit ve mezgit avlamaya çalıştı. Kimileri tek başına sakinliğin tadını çıkarırken, bazı balıkçılar da arkadaş gruplarıyla birlikte sohbet ederek vakit geçirdi.

Balık tutmanın kendileri için bir tutku olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Hafta sonları burada hem balık tutuyoruz hem de stres atıyoruz. Falezlerin manzarası da çok güzel" ifadelerini kullandı.

Özellikle bahar aylarında yoğun ilgi gören Fener mevkisi, hem doğa severlerin hem de amatör balıkçıların uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.