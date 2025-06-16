İstanbul Bakırköy Belediyesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Kent Lokantası’nda ücretsiz yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Kent Lokantası’na gelen vatandaşlar merhum başkana rahmet diledi.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Bakırköy’de anıldı.

Bakırköy Belediyesi, Zeyrek hayrına Kent Lokantası’nda yemekleri bir günlüğüne ücretsiz dağıttı. Kent Lokantası’na gelen vatandaşlar belediyenin bu kararını takdirle karşılarken, merhum başkana rahmet diledi.

Ferdi Zeyrek için Bakırköy Belediyesi Kent Lokantası’na gelen vatandaşlar duygularını paylaştı. Zeyrek’in Manisa’da sevildiğini, halkçı bir başkan olduğunu ifade eden vatandaşlar vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü de dile getirdi. Bakırköy Belediyesi’ne bu kararından dolayı teşekkür eden vatandaşlar “Düşünen ve emek veren herkesten Allah razı olsun. Kent Lokantası’na severek geliyorduk, bugün böylesi anlamlı bir yemek için buradayız. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’na ve Bakırköy Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.