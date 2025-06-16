Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından merhum başkanın anısına lokma hayrı düzenlendi. Kurşunlu Cami önünde düzenlenen lokma hayrına Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşlar ve belediye çalışanları katıldı.

6 Haziran 2025 tarihinde, evindeki havuzun elektrik sisteminde meydana gelen arızayı kontrol etmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da kalp durması sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti.

Başkan Aras: "Çok iyi anlaştığım arkadaşımı kaybettim"

Lokma hayrında konuşan Başkan Aras, genç yaşta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için üzüntüsünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi anlaştığım bir arkadaşımı kaybettim. Genç yaşta aramızdan ayrıldı. Ege Bölgemizin sevgilisiydi. Bugün Ferdi Zeyrek kardeşimiz için Kurşunlu Cami önünde lokma döküyoruz, onun anısına dua ediyoruz. Ferdi, çocukların, gençlerin ve her yaştan insanın sevgilisiydi. Kısa sürede kendini sevdirmeyi başardı. İnşallah bizlere de böyle bir uğurlanma nasip olur. Muğlamız da, tüm Türkiye gibi, büyük bir üzüntü içinde. Ruhu şad olsun. Sevenlerine ve Manisa’mıza Allah’tan sabır diliyorum"