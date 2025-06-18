Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kadınların mor kokulu rüyası gerçek oldu, bakımı yapılan lavanta bahçesi ziyarete açıldı.

Düziçi ilçesinde 20 dönümlük arazi üzerine yıllar önce Düziçi Belediyesi tarafından ekimi yapılan lavanta bahçesi bakımsızlıktan verimsiz hale geldi. Düziçi Genç Girişimci Kadın Kooperatifi tarafından bakım çalışmaları başlatılan lavanta bahçesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda adeta yeniden hayat buldu. Kadınların mor kokulu rüyası olan bahçe renkleri ve kokusuyla vatandaşların fotoğraf çekimi ve doğayla vakit geçirmesi için hizmet vermeye başladı.

"Bu lavanta bahçesi, kadın emeğinin ve iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir" diyen Düziçi Genç Girişimci Kadın Kooperatifi Başkanı Rahime Yüksel, "Bizler Düziçi Kadın Kooperatifi olarak 2025 yılında işletmesini almış olduğumuz lavanta bahçesinin bakımını yapıp halkın hizmetine açmış bulunuyoruz. Düziçi halkı şu anda mis kokulu lavanta bahçesinin içindeler. Biz bu lavanta bahçesine bütün kadınlarla beraber taşından toprağına otuna kadar bütün bakımını yaptık. Bu alanda lavanta sabunları, yağları, keseleri ve kolonyasını yapıp satışa sunarak kadınlarımıza ekonomik olarak ayakta duracak bir gelir elde etmelerini sağlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bahçemizi görmeye davet ediyoruz" dedi.

Lavanta bahçesini ziyarete gelen Songül Aksoy ve Özlem Çelik, "Lavanta bahçesindeki renk cümbüşü ve kokusuna hayran kaldık ve harika vakit geçirdik. Herkese tavsiye ederiz" dedi.