Hakkari’de düzenlenecek olan ‘CiloFest 2025’e sevilen sanatçılar Merve Özbey, Manuş Baba, Nevzat Çiftçi, DJ Enes ve By Sempatik sahne alacak.

Türkiye’nin en yüksek rakımlı festivali olan CiloFest 2025, 28-29 Haziran tarihlerinde dağların ve huzurun şehri Hakkâri’de düzenlenecek. Hakkâri Valiliği tarafından organize edilen festivalde sahne alacak sanatçılar belli oldu. Festivalde sevilen sanatçılar Merve Özbey, Manuş Baba, Nevzat Çiftçi, DJ Enes ve By Sempatik müzikseverlerle buluşacak. Katılımcılar, yüksek dağların eteklerinde müzik ve doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşayacak.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, festivale ulaşımın ücretsiz olarak sağlanacağı belirtilerek tüm vatandaşlar davet edildi. Festival, müzik ve eğlencenin yanı sıra Hakkâri’nin eşsiz doğasını keşfetmek isteyenler için de önemli bir fırsat olduğu hatırlatıldı.