Antalya’da bakıcılığını yaptığı Alzeimer hastası kişinin ikametinde kalan kadın ölü olarak bulundu.

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzeimer hastası bir kişiye bakıcılık yapan ve aynı adreste kalan Hatıra Ümit (56) sabah saatlerinde banyoda hareketsiz halde bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Ümit’in hayatını kaybettiğini belirledi. Adrese polis ekipleri sevk edilirken Adli Tabip yaptığı inceleme üzerine Hatıra Ümit’in ölümüne ’normal ölüm’ raporu verdi. Ümit’in kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.