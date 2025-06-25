Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denetimli Serbestlik Sistemi Değerlendirme Toplantısı’nda, sistemin 20 yıllık gelişimini ele aldıklarını ve insan merkezli, onarıcı bir denetimli serbestlik sistemi inşa etmeyi sürdüreceklerini belirtti.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘Denetimli Serbestlik Sistemi Değerlendirme Toplantısı’nda hukuk fakültesi dekanları, ceza hukuku akademisyenleri ve yargı mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, 2005’te ceza adalet sistemine dahil edilen denetimli serbestlik sisteminin 20 yıllık gelişim süreci masaya yatırıldı.

Bakan Tunç, toplantıda yaptığı konuşmada, her yükümlünün topluma kazandırılacak bir birey olduğu bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı. “İnsan merkezli, onarıcı ve dönüştürücü bir denetimli serbestlik sistemi inşa etmeyi sürdüreceğiz,” diyen Tunç, sistemin daha güçlü bir yapıya kavuşması için yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini ifade etti.

Acıların ve ağır hatıraların mekânı olan cezaevlerini, demokrasiye ve ortak belleğe ev sahipliği yapan kültür ve bilim merkezlerine dönüştürdük.???? Denetimli Serbestlik Sistemi Değerlendirme Toplantısı | Ankara pic.twitter.com/7sFwJMwu0I— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 25, 2025

CEZAEVLERİNDEN KÜLTÜR VE BİLİM MERKEZLERİNE

Bakan Tunç, cezaevlerinin artık sadece acıların ve ağır hatıraların mekânı olmaktan çıktığını, demokrasiye ve ortak belleğe ev sahipliği yapan kültür ve bilim merkezlerine dönüştürüldüğünü belirtti.

Bu dönüşümün, denetimli serbestlik sisteminin rehabilitasyon odaklı yaklaşımını desteklediğini vurguladı.