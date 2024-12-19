Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa’da valiliği ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Memişoğlu, ilk ziyaretini Şanlıurfa Valiliğine yaptı. Valilik girişinde, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılanan Memişoğlu, şeref defterini imzalayarak makama geçti.

Bakan Memişoğlu, Şanlıurfa ziyareti çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığını ve UMKE Lojistik Merkezi’ni de ziyaret ederek açıklamalarda bulunacak.