Yıldırım Belediyesi, Adile Naşit Tiyatrosu’nda düzenlediği birbirinden güzel etkinlikleri Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, gölge oyunu içerisinde büyük öneme sahip olan Hacivat-Karagöz oyunu ile yüzlerce miniği ağırladı. Adile Naşit Tiyatrosu’nda düzenlenen Hacivat Karagöz gölge oyunu etkinliğini çocukların yanı sıra beraberinde gelen ebeveynleri de keyifle izledi. Geleneksel mizah anlayışı ileminikleri kahkahaya boğan gölge oyunu minik seyircilerdenbüyük alkış topladı.

Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Günümüzde hala çok sevilen hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden gösterileri ile Hacivat Karagöz gölge oyununu 15 günde bir Yıldırımlı hemşehrilerimiz ile buluşturacağız. Şehrimizin simgesi, kültür mirasımız Karagöz- Hacivat Oyunlarına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.