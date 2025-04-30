Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devlet vatandaşını yalnız bırakmaz. Avcılar’da oturan Öztok ailesi de 35 yıllık binalarını Yarısı Bizden kampanyamızla yeniledi" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşlara 1 milyon 875 bin TL’lik destek sunuyor. İstanbul Avcılar’da yaşayan Zehra - Hasan Öztok çifti, yaşadıkları 35 yıllık binalarını Yarısı Bizden kampanyasından faydalanarak dönüştürdü. Bakan Kurum ailenin görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayarak İstanbullulara kentsel dönüşüm çağrısını yineledi. Zehra Öztok’un "Biz devletimizi arkamıza aldık" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Devlet vatandaşını yalnız bırakmaz. Avcılar’da oturan Öztok ailesi de 35 yıllık binalarını Yarısı Bizden kampanyamızla yeniledi. Zehra Hanım ve Hasan Bey, sağlam yuvalarında artık deprem korkusu olmadan huzurla yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

6,2 büyüklüğündeki depremi yeni evlerinde yaşayan Öztok çifti, riskli konutlarda yaşayanlara Yarısı Bizden Kampanyası’ndan faydalanarak evlerini dönüştürmelerini tavsiye etti. Zehra Öztok, "Bazı kolonlarımızda çatlak vardı, ne kadar sıva da yapsak aynı yerden tekrar çatlıyordu. Depremden de korkuyorduk. Kahramanmaraş depremi olduktan sonra bina sahibimiz ‘Ben sizin günahınızı almak istemiyorum. Ne olur ne olmaz bina yıkılabilir yenileyelim’ dedi. Biz de Yarısı Bizden Kampanyası’na başvurup evimizi yeniledik. Eşim eve girince çocuklar gibi sevincinden ağladı" dedi.

6,2’lik depremin ardından güvenle yeni evinde oturduğunu ifade eden Zehra Öztok, "Herkes sokaktaydı. Şöyle bir binaya baktım hakikaten sağlam hiçbir şey yoktu. Eski evde oturanların hepsi sokaklardaydı. Bense sağlam evimde oturdum haberleri izliyordum. Devletimiz herkese kolaylık tanıyor. Bakan Murat Kurum, ‘Yarısı Bizden kampanyasından yararlanın’ diyor. Herkes bu kampanyadan yararlansın" dedi.

İnşa sürecinde Bakanlık ekiplerinin sürekli denetim yaptığına dikkat çeken Öztok, "Biz devletimize güveniyoruz, arkamıza aldık. Bu Yarısı Bizden kampanyasından yararlanıp evimizi yaptırdık, kavuştuk ve oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Son İstanbul depreminde güvenle evlerinde oturduklarını dile getiren Hasan Öztok, "Yarısı Bizden kampanyasından yararlanamasaydık evim gidiyordu. Müteahhit geldi böyle bir teklif sundu. Devlet de bizim arkamızda olduğu için bize ayrı bir güven verdi. Ben de tamam dedim. Şu anda güven içerisinde apartmanımda, dairemde oturuyorum. Geçtiğimiz günlerde 6,2 deprem oldu. Yer sanki ayağımızın altından kaydı. Oğlum kalktı ‘dışarı çıkıyor muyuz?’ dedi. Yok otur evimizde, sağlam çok şükür dedim. Eski binada olanlar herkes dışarıdaydı. Biz huzur içinde evimizdeydik" şeklinde konuştu.

Yarısı Bizden’den herkesin gönül rahatlığı ile faydalanması gerektiğini belirten Öztok, "Bazı arkadaşlarımız ‘işte ev küçülüyor, kullanışsız oluyor’ diyor. Alakası yok gayet düzgün projelendiriliyor. Zaten mimarlarımız ona göre planlıyor. Ben de 5 koltuğun olmasın da 3 tane koltuğun olsun yeter diyorum. Yeter ki eviniz sağlam olsun, huzur içinde olsun" diye konuştu.

Yarısı bizden desteği artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yarısı Bizden Kampanyası’nda destek tutarlarının artırıldığını bugün açıklamıştı. Buna göre bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği verilecek. Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise her bir konut için 875 bin liralık hibe desteği sağlanacak. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstlenecek. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülecek. Arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilecek. İş yerleri için de 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi, 125 bin lira taşınma desteği sunulacak.