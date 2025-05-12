Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta önümüzdeki ay 250 bininci konutun teslim edileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası inşa çalışmalarını değerlendirdi. Bakan Kurum, Azerbaycan Mahallesi şantiyesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Azerbaycan Mahallesi’nde 3 bin bağımsız birimlik bir şehircilik projesi yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, Maraş’ı eskisinden daha güçlü hale getireceklerini belirterek, "Projelerin yarısını tamamladık, kalanını yıl sonuna kadar bitireceğiz” dedi. 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişiyle çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kurum, “Ocak’ta 201 bin konutu teslim ettik. Önümüzdeki ay, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 250 bininci konutu teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar 453 bin hak sahibine ev ve iş yerlerini vereceğiz” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta 28 bin konut ve iş yerini teslim ettiklerini, 2025 yılı sonuna kadar 74 bin bağımsız bölümü tamamlayacaklarını söyledi.

Bakan Kurum ayrıca Toptancılar Sitesi’nin 8. ayda teslim edileceğini, İsa Divanlı Mahallesi’nde 263 konut ve 88 dükkânın çalışmalarının sürdüğünü, 22 Mayıs’ta 288 konut ve iş yerinin daha inşasına başlanacağını açıkladı.