Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '21 yılda hayata geçirdiğimiz devrim niteliğindeki kararlar sonrasında, iklim değişikliği ile mücadelemiz COP31 Taraflar Konferansı'na ev sahipliğiyle taçlandı' dedi.

Bakan Kurum, Türkiye'nin gelecek yıl ev sahipliği ve başkanlığını yürüteceği COP31 Taraflar Konferansı ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede hayata geçirdiği başlıkların sıralandığı paylaşımına, '21 yılda hayata geçirdiğimiz devrim niteliğindeki kararlar sonrasında, iklim değişikliği ile mücadelemiz COP31 Taraflar Konferansı'na ev sahipliğiyle taçlandı. O tarihi adımlarla Türkiye, dünyadaki çevre politikalarını belirleyen en büyük platformlardan birinin direksiyonuna geçmiş; iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca takip eden değil; yol gösteren küresel bir aktör haline gelmiştir' notunu düştü.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 2004 yılında imzalanmasıyla başlayan Türkiye'nin iklim eylemi, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya ilan ettiği 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ile hızlandı. Son 2 yılda COP31 ev sahipliği için yürütülen mekik diplomasisi Brezilya'da 5 gün boyunca devam eden müzakereler sonrası Türkiye'nin zaferiyle sonuçlandı.