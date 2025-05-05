Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Harita Genel Müdürlüğü’nün 130’uncu yıl dönümünde haritacılığın önemini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Harita Genel Müdürlüğü’nün 130’uncu kuruluş yıl dönümü ve Haritacılar Günü törenine katıldı.

Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcıları ile birlikte yaptığı konuşmada, “Haritacılık, Orta Asya’dan bu yana önemli bir ihtisas alanıdır. Harita Genel Müdürlüğümüz, 130 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri’nin coğrafi ihtiyaçlarını karşılayan stratejik bir birimdir” dedi.

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Günümüzün karmaşık güvenlik ortamında coğrafi bilgi sistemlerinin millî güvenlik için kritik olduğunu belirten Bakan Güler, “Harita Genel Müdürlüğümüz, sahadaki harekât kabiliyetimize doğrudan katkı sağlıyor. Yerli ve millî haritacılığımızı ileriye taşıyan projelerinizle ordumuzun gücüne güç katıyorsunuz” diye konuştu.

Bakan Güler, teşkilatın özverili çalışmalarını takdir ederek, emeği geçenleri anıp şehitlere rahmet, gazilere uzun ömürler diledi.