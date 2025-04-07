Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi.

Bakan Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi. Bakan Güler’in askerî törenle karşıladığı İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.