Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa'daki evlerinde çıkan yangında 3 çocuklarını kaybeden İbrahim ve Ayşe Tutan Kuru çiftini arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa'nın Strazburg kenti yakınlarındaki Brumath'taki evlerinde, nedeni henüz belirlenemeyen yangında 5,11 ve 13 yaşlarındaki 3 çocuklarını kaybeden, Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı Kuru çifti ile telefonda görüştü.

Ailenin acısını, bir anne olarak yüreğinde hissettiğini belirten Bakan Göktaş, "Size ülkemiz adına başsağlığı ve sabır diliyorum. Devletimiz yurt dışındaki vatandaşlarımızın da her zaman yanındadır. Ülkece acınızı paylaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini ileten Bakan Göktaş, konuyu yakında takip edeceklerini söyledi.

Bakan Göktaş, ailenin defin işlemleri için Türkiye’ye geldiğinde de yanlarında olacaklarını, başta psikososyal destek olmak üzere her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.