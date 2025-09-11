Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen yıl 24 milyar, bu yıl 33 milyar ve önümüzdeki yıl bize ayrılan bütçeden 45 milyar liralık ihracat desteklerini hibe olarak ihracatçılarımıza sunacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları 2024 ödül töreninde ekonomik gelişmeler ve ihracat destekleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti hükümetleri döneminde, son 23 yılda Denizli’ye 385 milyar liralık kamu yatırımı kazandırıldığını açıklayan Bakan Bolat, "Denizli’deki esnaflarımıza bugüne kadar 8 milyar Türk Lirası kredi kullandırıldı, bu krediler yüzde 50 hazine destekli olarak sağlandı. Sadece 2025 yılı içerisinde geride kalan 8 ayda 2 milyon 328 milyon lira yüzde 25 maliyetli esnaf kredisi kullandırıldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanıyla da yaptığımız görüşmeler neticesinde, size bu ziyaretimde bir müjdeyi vermek istiyorum. 150 milyon liralık daha bir esnaf kredisini, yüzde 25 maliyetiyle yarın sabahtan itibaren Denizli’ye göndermiş olacağız. Esnaf kredisi maliyetlerinin de Merkez Bankasının bugünkü 2,5 puanlık politika faizi indiriminin ardından daha da aşağıya düşeceğini ümit ediyorum" diye konuştu.

"İhracat desteklerini artırıyoruz"

2026 taslak bütçesinde Ticaret Bakanlığına diğer bakanlıklara göre daha yüksek artış oranında bir bütçenin öngörüldüğünü kaydeden Bakan Bolat, "Biz aldığımız bütçenin yüzde 60’ını ihracatçılarımıza aktarıyoruz. Geçen yıl 24 milyar, bu yıl 33 milyar ve önümüzdeki yıl bize ayrılan bütçeden 45 milyar liralık ihracat desteklerini hibe olarak ihracatçılarımıza sunacağız. Bu da yüzde 36’lık bir artış anlamına geliyor ve ihracata verdiğimiz önemi gözler önüne seriyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim kalitelin sembolü, tarımda, sanayide ve hizmetlerde başarılı Türk mallarını Made in Türkey ürünlerini görmekten çok büyük onur ve kıvanç duyuyoruz" şeklinde konuştu.

İhracatın yıldızları ödüllendirildi

Yapılan konuşmaların ardından DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde 2024 yılında başarı gösteren 5 farklı kategoride 3’ü Uşak ve 39’u ise Denizli olmak üzere toplam 42 firmamıza plaketleri Bakan Bolat ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ödül törenine Bakan Ömer Bolat’ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, milletvekilleri, Denizli protokolü, oda ve derneklerin başkanlarıyla sanayiciler ve ihracatçı firmalar katıldı.