Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin cep telefonu incelenen Otel Müdürü Zeki Yılmaz’ın, müşterilerden önce otel yetkililerini arayarak, "Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın, yangın çıktı" şeklinde haber verdiği ortaya çıktı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 13 sanık hakkında 1998’er yıla kadar hapis cezası istenen davanın dosyasına giren yeni deliller, Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Sanıkların telefon inceleme raporlarına göre, tutuklu sanıklardan Ahmet Demir’in, otel yangınından 3 gün sonra 24 Ocak’ta "İş güvenlik acil yapılacak durumlar" WhatsApp grubu kurduğu belirlendi.

Raporda, otelde yetkisi olmadığını savunan yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu’nun, bu grupta otelin asansörleriyle ilgili teknik personele talimatlar verdiği yazışmaların olduğu tespit edildi. Ayrıca, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın yangın gecesi saat 03.30’da otel yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmesinde, "Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen" diyerek müşterilerden önce otel yetkililerine haber verdiği de kayıtlara geçti.

Davanın ilk duruşmasında 1 tutuklama, 1 tahliye kararı

Davanın 7 Temmuz’da görülen ilk duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver’in, cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Heyet, daha önce hakkında ev hapsi kararı bulunan itfaiye eri İrfan Acar’ın bu kez tutuklanmasını kararlaştırmıştı.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Mudurnu A.Ş. firması sahibi İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu hakkında 4 ay süreyle ev hapsi tedbiri uygulanmasına hükmeden mahkeme heyeti; sanıklar Halit Ergül, Emir Aras, Elif Aras, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Ahmet Demir, Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Muharrem Şen, Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan, Mehmet Özer, Sedat Gülener ve Kenan Coşkun’un tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırmıştı. Duruşma, 22 Eylül’de yapılmak üzere ertelenmişti.

İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otel sahipleri Halit Ergül ve Emine Murtezaoğlu Ergül, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar’ın 78’er kez "Olası kastla öldürme" ve "Olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam bin 998’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.